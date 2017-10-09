تصفيات مونديال 2018: صربيا تحجز بطاقتها الى النهائيات

وسجل نيمانيا غوديلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفعت صربيا رصيدها الى 21 نقطة، متقدمة بفارق نقطتين امام ايرلندا التي انتزعت المركز الثاني من جارتها ويلز بفوزها عليها بهدف لجيمس ماكلين (57) اليوم ايضا، ما يخولها خوض الملحق الشهر المقبل.

ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الاوروبية التسع مباشرة الى النهائيات، وتخوض أفضل ثمانية منتخبات تحل ثانية ملحقا فاصلا لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وانضمت صربيا الى روسيا المضيفة والمانيا واسبانيا وانكلترا وبلجيكا وبولندا وايسلندا من اوروبا، والسعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية من اسيا، ومصر ونيجيريا من افريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.

وتختتم غدا الثلاثاء تصفيات أوروبا وأميركا الجنوبية وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، ويشهد تشرين الثاني/نوفمبر ختام تصفيات افريقيا وإقامة ملحقين دوليين بين نيوزيلندا وخامس أميركا الجنوبية، ورابع كونكاكاف والمتأهل من الملحق الآسيوي (بين سوريا واستراليا).

وكانت صربيا عقدت موقفها بتلقيها الخسارة الاولى لها في التصفيات في الجولة الماضية امام مضيفتها النمسا 2-3، خاصة وان ويلز حققت فيها المطلوب بفوزها على مضيفتها مولدافيا 2-صفر بغياب نجمها غاريث بايل المصاب.

ومنذ خوضها منافسات كرة القدم كدولة مستقلة، فشلت صربيا في بلوغ كأس اوروبا لثلاث مرات متتالية (منذ العام 2008)، كما غابت عن كأس العالم في البرازيل 2014.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، خسرت مولدافيا امام النمسا بهدف للويس شوب (69).





