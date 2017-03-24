تصفيات مونديال 2018: صربيا تستفيد من تعادل إيرلندا وويلز

استعادت صربيا نغمة الانتصارات ولحقت بايرلندا إلى الصدارة بفوزها الثمين على مضيفتها جورجيا 3-1 الجمعة في تبيليسي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وكانت جورجيا البادئة بالتسجيل عبر المهاجم نيكا كاتشارافا في الدقيقة الخامسة، لكن صربيا حصلت على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انبرى لها مهاجم ساوثمبتون الانكليزي دوسان تاديتش بنجاح مدركاً التعادل (45).

ومنح مهاجم نيوكاسل الإنكليزي الكسندر ميتروفيتش التقدم لصربيا في الدقيقة 64، وعزز لاعب وسط اينتراخت فرانكفورت الألماني ميات غاتشينوفيتش بالثالث قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وهو الفوز الثالث لصربيا في التصفيات وجاء بعد تعادلها الثمين مع مضيفتها ويلز 1-1 في الجولة الماضية.

ورفعت صربيا رصيدها إلى 11 نقطة واستفادت من انتهاء قمة الجولة بين ايرلندا وجارتها ويلز بالتعادل السلبي، لتلحق بالأولى إلى الصدارة.

أما بالنسبة لويلز، فسقطت في فخ التعادل للمباراة الرابعة على التوالي واكتفت بنقطة واحدة رفعت بها رصيدها إلى 7 نقاط.

ولعبت ويلز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد مدافع أستون فيلا الانكليزي نيل تايلور.

وعادت جورجيا إلى الانتكاس مجدداً ومنيت بخسارتها الثالثة في التصفيات والأولى بعد تعادلين مع ويلز ومولدافيا وتجمد رصيدها عند نقطتين في المركز الخامس قبل الأخير.

وعادت النمسا إلى نغمة الانتصارات بتغلبها على ضيفتها مولدافيا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم لايبزيغ الألماني مارسيل سابيتسر (75) وصانع ألعاب شتوتغارت الألماني مارتن هارنيك (90).

وهو الفوز الثاني للنمسا في التصفيات مقابل تعادل وخسارتين فرفعت رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ويلز، فيما منيت مولدافيا بالخسارة الرابعة فتجمد رصيدها عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.