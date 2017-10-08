تصفيات مونديال 2018: سلوفاكيا ثانية بفارق الأهداف أمام اسكتلندا

ورفعت سلوفاكيا رصيدها إلى 18 نقطة وتقدمت بفارق الأهداف على اسكتلندا (+10 مقابل +5)، مقابل 15 نقطة لسلوفينيا، وأنهت مالطا التصفيات في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفازت انكلترا التي ضمنت بطاقة التأهل المباشر من الجولة السابقة، في مباراتها الأخيرة على مضيفتها ليتوانيا 1-صفر، رافعة رصيدها إلى 26 نقطة مقابل ست نقاط للخاسرة.

ويتأهل أبطال المجموعات الأوروبية التسع مباشرة إلى النهائيات، في حين تخوض أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقًا لحسم البطاقات الأربع الأخيرة المخصصة للقارة العجوز.

ووضع لي غريفيثز اسكتلندا في المقدمة في الشوط الأول مستفيدًا من تمريرة رأسية قصيرة لزميله جيمس ماكآرثر (32).

لكن الحال انقلبت في الشوط الثاني، فعادل رومان بيزياك لسلوفينيا إثر ركلة حرة نفذها يوزيب إيليسيتش وتابعها الأول برأسه على يسار الحارس كريغ غوردون في أسفل الزاوية (53).

وقدم بيزياك هدية للسلوفاكيين بتسجيله هدف التقدم لسلوفينيا بعد أن تابع بيسراه في الشباك كرة نفذها ميخا ميفيلا من ركلة ركنية (72).

أدرك سنودغراس التعادل بعد أن تلقى كرة ثمينة من قائده دارن فليتشر أنهاها بيمناه في قلب المرمى، لكن ذلك لم يكن كافياً لاحتلال المركز الثاني.

وقاد آدم نيميتش منتخب سلوفاكيا إلى فوز صريح بتسجيله الهدفين الأولين.

وافتتح نيميتش التسجيل بعد تمريرة من ماريك هامسيك تابعها بيسراه في الشباك المالطية (33).

وفي الشوط الثاني، عزز نيميتش بالهدف الثاني بعد تمريرة من ميلان سكينيار تابعها بيساره في المرمى (62).

وبعد سبع دقائق، أكمل أندري دودا الثلاثية بعدما تلقى كرة موزونة من ألبرت روسناك أنهاها في سقف الزاوية اليمنى.

وحقق منتخب "الأسود الثلاثة" الأهم وهو الفوز رغم عدم الحاجة إليه، بفضل نجمه وقائده الجديد هاري كاين، وريث واين روني المعتزل دولياً.

وسجل كاين الهدف الوحيد من ركلة جزاء تسبب بها أوفيديوس فيربيكاس بارتكابه خطأ على ديلي آلي (27).

