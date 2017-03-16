تصفيات مونديال 2018 - ديشان يستدعي الأيقونة مبابي ويستبعد الهداف لاكازيت

وتواجه فرنسا في 25 آذار/مارس لوكسبمورغ على أرضها ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، قبل أن تستضيف في 28 منه إسبانيا في لقاء ودي على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

وساهم مبابي (18 عاماً) مسجل الهدف الأول لموناكو في مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي (3-1 الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 3-5 ذهاباً) في تأهل فريقه إلى ربع نهائي المسابقة.

ويقدم مبابي موسماً لافتاً حيث سجل حتى الآن 17 هدفاً مع 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة في مختلف المسابقات، في حين يخوض توفان (24 عاماً) أفضل موسم في مسيرته مع مرسيليا (10 أهداف و6 تمريرات حاسمة في الدوري).

وقال ديشان تعليقاً على خياراته لاسيما استدعاء مبابي "فتحت الباب أكثر أمام اللاعبين الشباب، وقد يتساءل الجميع هل هي اللحظة المناسبة؟ لدي الرغبة في أن أراه ضمن المجموعة نظراً لما قدمه وبما يملك من شخصية المهاجم ومؤهلات خاصة".

أضاف أن اللاعب "ناضج، والعمر ليس مشكلة في حد ذاته".

وعن استبعاد الكسندر لاكازيت هداف ليون والدوري الموسم الماضي، أوضح ديشان "لدي خيارات يجب أن أقوم بها، إنه أحد اللاعبين الذين يجب أن يكونوا ضمن التشكيلة، لقد اخترت كيليان لأني أرغب في ذلك. أليكس يسجل دائماً لكن استبعاده كان من الخيارات الصعبة".

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات أمام هولندا والسويد (7 لكل منهما)، وتأتي بلغاريا في المركز الرابع (6) أمام بيلاروسيا (2) وأخيراً لوكسمبورغ (نقطة واحدة).

وهنا التشكيلة:

حراس المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان) وبينوا كوستل (رين) وهوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)

الدفاع: بريسنل كيمبيمبي وليفان كورزاوا (سان جيرمان) ولوران كوسييلني (أرسنال الإنكليزي) وبنجامان مندي وجبريل سيديبيه (موناكو) وعادل رامي (إشبيلية الإسباني) وبكاري سانيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) وصامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني).

وسط الميدان: نغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي) وتوماس ليمار (موناكو) وبليز ماتويدي وأدريان رابيو (سان جيرمان) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) وكورنتان توليسو (ليون).

الهجوم: عثمان ديمبيليه (بوروسيا دورتموند الألماني) وكيفن غاميرو وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني) وأوليفييه جيرو (أرسنال) وكيليان مبابي (موناكو) وديميتري باييت وفلوريان توفان (مرسيليا).