تصفيات مونديال 2018: جاستن خارج قائمة العراق بسبب ترامب

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الأسترالي في 23 أذار/مارس الجاري في طهران، ويحل ضيفاً على المنتخب السعودي في جدة في 28 منه.

وخلت القائمة من لاعب كولومبوس كرو الأميركي جاستن ميرام لاعتذاره عن عدم رغبته بالذهاب إلى ايران لتخوفه من مفاعيل مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة حسب شنيشل.

وكان شنيشل أوضح لوكالة فرانس برس أن ميرام اعتذر عن الالتحاق بالمنتخب "بسبب تخوفه من إجراءات محتملة قد يواجهها في المطارات الأميركية بعد عودته إلى الولايات المتحدة عقب المباراة مع أستراليا في طهران لكونه قادماً من الأراضي الإيرانية".

واللاعبون الذين اختارهم شنيشل هم:

محمد كاصد ومحمد حميد وجلال حسن واحمد ابراهيم وريبين سولاقا ومصطفى ناظم وسعد ناطق وضرغام اسماعيل وعلي عدنان ووليد سالم وعلاء مهاوي وسعد عبد الامير وعلي فائز وامجد عطوان ومهدي كامل واحمد ياسين وامجد كلف وعلي حصني وبشار رسن ومحمد شوكان وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم وحمادي احمد.

وتتصدر السعودية المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام اليابان، ونقطة واحدة أمام استراليا والإمارات، في حين يحتل العراق المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتايلاند المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين الآسيويتين في الدور الحاسم إلى نهائيات كأس العالم، ويلعب صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيويا على أن يقابل المتأهل منه في ملحق آخر رابع ترتيب منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).