تصفيات كأس العالم
AFP

تصفيات مونديال 2018: توقف مباراة إيطاليا وألبانيا!

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​توقفت المباراة المقامة الجمعة في باليرمو بين إيطاليا وضيفتها ألبانيا في تصفيات مونديال روسيا 2018، بسبب المفرقعات التي رماها جمهور المنتخب الزائر على أرضية ملعب "رينتسو باربيرا".

وتوقفت المباراة في الدقيقة 58 حين كانت إيطاليا متقدمة 1-صفر بهدف سجله لاعب وسط روما دانييلي دي روسي من ركلة جزاء في الشوط الأول (دقيقة 12).

وطلب الحكم من اللاعبين الدخول إلى غرف الملاعب، فيما أعلن المسؤولون أن هناك إمكانية لتعليق المباراة المقامة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى روسيا 2018.

لكن اللاعبين عادوا مجدداً الى الملعب ورجعت المباراة مجدداً بعد توقف دام لثمانية دقائق. 
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