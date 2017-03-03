تصفيات مونديال 2018: ترسانة أرجنتينية كاملة للقاءي تشيلي وبوليفيا

ضمت تشكيلة المنتخب الأرجنتين لكرة القدم الذي سيواجه تشيلي وبوليفيا الشهر الحالي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 والتي أعلنها مدربها إدغاردو باوتسا الجمعة، كامل أسلحته الهجومية.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة تشيلي في بوينوس ايرس في 23 اذار/مارس وبوليفيا في سانتا كروز في 2 منه.

واستدعى باوتسا النجم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بالإضافة الى الهدافين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا (يوفنتوس الايطالي) وسيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي).

واستدعى باوتسا لأول مرة المهاجم إيزيكييل لافيتزي المنتقل إلى الدوري الصيني.

وتخوض الأرجنتين تصفيات سيئة حتى الان، اذ تحتل المركز الخامس، بعد 12 مرحلة من أصل 18، بفارق 8 نقاط عن البرازيل المتصدرة في المجموعة الموحدة لأميركا الجنوبية.

ويتأهل أول اربعة منتخبات مباشرة إلى مونديال روسيا فيما يخوض الخامس ملحقا قاريا.

في ما يلي التشكيلة

لحراسة المرمى: سيرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ناهويل غوزمان (تيغريس المكسيكي)، ماريانو اندوخار (استوديانتيس لا بلاتا)

للدفاع: فاكوندو رونكاليا (سلتا فيغو الاسباني)، ماتيو موساكيو (فياريال الاسباني)، راميرو فونيس موري (ايفرتون الانكليزي)، ماركوس روخو (مانشستر يونايتد)، بابلو زاباليتا (مانشستر سيتي الانكليزي)، غابرييل مركادو (اشبيلية الاسباني)، نيكولاس اوتامندي (مانشستر سيتي)، ايمانويل ماس (طرابزون سبور التركي)، خوليو بوفاريني (ساوباولو البرازيلي)

للوسط: خافيير ماسكيرانو (برشلونة الاسباني)، غيدو بيتزارو (مونتيري المكسيكي)، لوكاس بيليا (لاتسيو الايطالي)، ايفر بانيغا (انتر ميلان الايطالي)، انزو بيريز (فالنسيا الاسباني)، انخل دي ماريا (باريس سان جرمان الفرنسي)، ماركوس اكونيا (راسينغ) انخل كوريا (اتلتيكو مدريد الاسباني)

للهجوم: سيرخيو اغويرو (مانشستر سيتي)، لوكاس براتو (اتلتيكو مينيرو البرازيلي)، باولو ديبالا وغونزالو هيغواين (يوفنتوس الايطالي)، ليونيل ميسي (برشلونة) ايزيكييل لافيتزي (هيبي فورتشون الصيني).