تصفيات مونديال 2018: بلجيكا تعقّد مهمّة البوسنة

تعقّدت مهمّة البوسنة والهرسك، الساعية لأن تكون بين أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني وبالتالي التأهل إلى الملحق القاري، وذلك بخسارتها على أرضها أمام بلجيكا بعد مباراة متقلبة ومثيرة 3-4 السبت في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ودخلت بلجيكا إلى المباراة وهي ضامنة منذ الجولة السابقة تأهلها إلى النهائيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخها، ما جعل المواجهة هامشية لرجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، خلافا لأصحاب الأرض الطامحين للاحتفاظ بالمركز الثاني على أمل خوض الملحق الذي يتأهل إليه أفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع.

وبما أنه تحسم نتيجتا المباراتين مع متذيل المجموعة بالنسبة لكل وصفاء المجموعات التسع، تعقّدت مهمة البوسنة التي تنازلت مجددا عن المركز الثاني في المجموعة لمصلحة اليونان التي حولت تأخرها أمام مضيفتها قبرص إلى فوز بهدفين لكوستانتينوس ميتروغلو (24) وألكسندروس تزيوليس (26) مقابل هدف لبييروس سوتيريو (18).

وتدين بلجيكا التي ضمنت تأهلها في الجولة السابقة بتغلبها خارج قواعدها على اليونان (2-1)، بفوزها الرابع على التوالي وحفاظها على سجلها الخالي من الهزائم إلى يانيك كاراسكو الذي سجل هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 83 من اللقاء الذي تقدمت فيه بلاده ثم تخلفت وتعادلت مرتين قبل أن تخرج منتصرة في نهاية المطاف.

وكان توماس مونييه صاحب الهدف الأول لمنتخب "الشياطين الحمر" في الدقيقة 4 ثم عادلت البوسنة وتقدمت بفضل هاريس ميدونيانين (30) وإدين فيسكا (39)، قبل أن ترد بلجيكا في الشوط الثاني عبر ميتشي باتشواي (59) ويان فيرتونغن (68).

وبدا أن المنتخبين في طريقهما إلى التعادل بعدما سجل داريو دوميتش الهدف الثالث للبوسنة في الدقيقة 82 من كرة رأسية، لكن كاراسكو أعاد بلاده إلى المقدمة بعد ثوان معدودة (83).

وفي المجموعة ذاتها، حققت إستونيا التي فقدت الأمل بالمنافسة على بطاقة الملحق، فوزا هامشيا هو الثالث لها وجاء على حساب جبل طارق 6-صفر في فارو البرتغالية التي تعتمدها الأخيرة للمباريات المقررة على أرضها، وذلك بفضل ثلاثية يوناس تام (52 و65 و77)، فيما أضاف سييم لوتس (10) وماتياس كايت (30) وسيرغي زينوف (38) الأهداف الأخرى.

