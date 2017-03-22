تصفيات مونديال 2018: السعودية لمواصلة النجاح ومهمة صعبة للإمارات

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية في الدور الثالث الحاسم برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام اليابان، وتحتل استراليا المركز الثالث (9 نقاط) بفارق الأهداف أيضا أمام الإمارات، ويأتي العراق في المركز الرابع (3 نقاط)، وأخيرا تايلاند (نقطة واحدة).

ويتأهل أول وثاني كل من المجموعتين الى النهائيات مباشرة، بينما يلعب صاحبي المركز الثالث ملحقا من ذهاب واياب على ان يواجه الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق آخر.

ويحل "الأخضر" السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره التايلاندي في بانكوك بعد ان اقام معسكراً في كانون الثاني/يناير لمدة 10 أيام في أبوظبي خاض خلاله مباراتين وديتين تعادل في الأولى سلبا مع سلوفينيا، واكتسح في الثانية كمبوديا 7-2.

وتطمح السعودية الى العودة بالنقاط الكاملة وقطع خطوة مهمة نحو التأهل قبل الموقعة المهمة جدا مع العراق الثلاثاء المقبل في جدة والتي قد تكون مفتاح تأهلها الى النهائيات.

لكن الفوز على تايلاند يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير تام لان تايلاند صعبة على ارضها والدليل انها انتزعت التعادل من استراليا رغم خروجها من المنافسة نهائيا.

وتحمل المواجهة بين الطرفين الرقم 16 في مختلف المباريات الرسمية والودية ففازت السعودية 13 مرة مقابل تعادل وخسارة، وسجل هجومها 39 هدفا مقابل 9 أهداف ولجت شباكها.

واللقاء هو السادس في تصفيات كأس العالم (مرتان في 2001 ومرتان في 2011 ومرة في 2015)، وفازت السعودية 4 مرات مقابل تعادل.

ووصف لاعب خط الوسط تيسير الجاسم المواجهة بـ"الصعبة" وقال الاربعاء في مؤتمر صحافي "المواجهة صعبة أمام منتخب متطور وندرك كلاعبين أن المباراة فرصة لكي نتقدم ونعزز صدارتنا وسنكون على قدر المسؤولية فهذه المواجهة ستساهم في منحنا خطوة نحو المقدمة".

وتابع "بلا شك، الأجواء وفارق التوقيت أمر مؤثر لذلك نحن تواجدنا في تايلاند مبكراً لنتمكن من التأقلم".

الإمارات وصعوبة المهمة

بدوره، يتطلع منتخب الإمارات الى تكرار ما حققه في ضربة البداية عندما يستضيف نظيره الياباني على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتعتبر الإمارات بحاجة ماسة الى تكرار الفوز الذي حققته في الاول من ايلول/سبتمبر الماضي على ملعب "سايتاما 2002" في طوكيو عندما تغلبت على اليابان 2-1 ملحقة بها الهزيمة الاولى على ارضها في تاريخ لقاءات المنتخبين الرسمية.

وتأخرت الإمارات بهدف مهاجم ميلان الايطالي كيسوكي هوندا قبل ان ترد بهدفين عبر هدافها وهداف التصفيات برصيد 15 هدفا احمد خليل .

وتسعى الإمارات الى الفوز غدا في اول مباراة من اثنتين ستخوضهما على أرضها في دور الاياب (الثانية مع السعودية).

وتستضيف الامارات في مبارياتها الخمس المتبقية اليابان والسعودية، وتحل ضيفة على استراليا والعراق وتايلاند.

وكان المدرب مهدي علي اعلن مع بداية فترة الاعداد لمباريات الدور الثاني أن "الأبيض" بحاجة الى 10 نقاط من أصل 15 ممكنة حتى يتأهل الى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد 1990 في ايطاليا.

وقال علي "المباريات الخمس الاخيرة في تصفيات المونديال سيكون التعامل معها مباراة تلو اخرى، لكن في المجمل هي تكمل بعضها بعضا، علما باننا نحتاج الى 10 نقاط إضافية لحجز بطاقة التأهل".

وينبغي على المدرب التوصل الى تشكيلة مناسبة لخوض المباراة في ظل الغيابات المتعددة، ويحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع اسماعيل احمد وكذلك احمد خليل الذي عاد الى التدريبات الاحد بعد غياب عن الملاعب منذ 27 شباط/ فبراير الماضي.

وفي حال عدم تمكن احمد خليل من المشاركة، سيكون التركيز الأساسي على علي مبخوت الذي يقدم موسما استثنائيا على الصعيد التهديفي، وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 26 هدفا ليصبح اول إماراتي يصل الى هذا المعدل في تاريخ البطولة متجاوزا زهير بخيت لاعب الوصل السابق الذي سجل 25 هدفا في 1987.

ويتعين على صانع الالعاب عمر عبد الرحمن القيام بجهد كبير في الوسط في ظل غياب لاعبي الوسط عامر عبد الرحمن وماجد حسن المصابين وطارق احمد الموقوف، لتحقيق الفوز الذي يراه افضل لاعب في اسيا لعام 2016 انه مفتاح التاهل الى النهائيات.

وكان عبد الرحمن ضمن التشكيلة التي حققت الفوز التاريخي على اليابان ذهابا في التصفيات الحالية، كما ساهم في تخطي الإمارات لمنتخب "الساموراي" خلال ربع نهائي كأس اسيا 2015 في استراليا بركلات الترجيح 5-4 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).

وسجل عبد الرحمن ركلة الترجيح الاولى على طريقة "بانينكا" ، مما أعطى الثقة لزملائه لتسجيل اربع ركلات متتالية قادتهم الى العبور الى نصف النهائي.

في المقابل، أبدى ماكوتو هاسيبي قائد اليابان حزنه لعدم خوضه المباراة التي كان يتطلع من خلالها للثأر من الخسارة السابقة.

وقال هاسيبي الذي تواجد في العين لدعم زملائه "منذ الخسارة في المباراة الاولى على ارضنا امام الإمارات وانا اريد ان اكون هنا لتعويض هذا الاخفاق".

ويغيب هاسيبي عن اللقاء بعد تعرضه للإصابة بالركبة خلال مباراة فريقه اينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونيخ في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الالماني في 11 مارس/اذار الحالي.

العراق أمام فرصة البقاء

يخوض المنتخب العراقي اختبارا صعبا أمام نظيره الاسترالي الخميس في العاصمة الإيرانية طهران يسعى فيه للتشبث بفرصة البقاء في مشوار التصفيات الاسيوية.

وتشكل المواجهة مناسبة للعراق للثأر لخسارته ذهابا صفر-2، وفرصة لاستراليا لتجديد فوزها والمحافظة على آمالها في التأهل.

وبعد البداية المتعثرة أمام استراليا في رحلة الذهاب سقط منتخب "اسود الرافدين" أمام السعودية (1-2) في ماليزيا، وخسر أيضا امام مضيفه الياباني بالنتيجة ذاتها قبل آن يستعيد توازنه بفوز على تايلاند (4-صفر) في طهران، لكنه سقط مجددا أمام الإمارات بثنائية نظيفة عقدت مشواره الذي بات لا يتحمل أية هزيمة جديدة تتلاشى معها آماله نهائيا.

وانتظم المنتخب العراقي بمعسكر استعدادي في طهران لمدة أسبوع خاض خلاله مباراة ودية أمام نظيره الإيراني فاز فيها بهدف وحيد من ركلة جزاء.

وسيفتقد المنتخب العراقي في مواجهة الغد وكذلك أمام السعودية إلى خدمات أبرز لاعبيه لأسباب مختلفة، فيغيب المدافع سعد ناطق نتيجة عملية جراحية، وجناح كولمبوس كرو الأميركي جاستن ميرام لأسباب شخصية، كما تهدد الإصابة لاعب وسط العربي الكويتي علي حصني.