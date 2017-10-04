تصفيات مونديال 2018: الاصابة تبعد ستروتمان عن منتخب هولندا

وأوضح الاتحاد الهولندي في بيان أن ستروتمان (27 عاماً) لاعب روما "لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب" لخوض المباراتين.

ولم يستدع مدرب المنتخب الهولندي ديك ادفوكات بديلا لستروتمان.

ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف فرنسا المتصدرة وثلاث نقاط خلف السويد.

وتلتقي هولندا، وصيفة كأس العالم ثلاث مرات، مع مضيفتها بيلاروسيا السبت، قبل أن تستضيف السويد في أمستردام الثلاثاء بحثاً عن تجنب الغياب عن بطولتين كبيرتين على التوالي للمرة الأولى منذ 32 عاماً، وعن كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002.

وكان منتخب هولندا فشل في التأهل الى نهائيات كأس اوروبا التي اقيمت صيف 2016 في فرنسا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بطل كل من المجموعات التسع، على أن تخوض أفضل منتخبات تحل ثانية في مجموعاتها ملحقا تتأهل بموجبه أربعة منتخبات أخرى.