تصفيات مونديال 2018: استمرار غياب مورا عن البرازيل

واصل مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي استبعاد لوكاس مورا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما غاب اسمه عن التشكيلة التي اختارها لمواجهتي الأوروغواي والبارغواي نهاية آذار/مارس في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وتغاضى تيتي عن استدعاء لوكاس رغم غياب مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابريال جيسوس بسبب إصابة بكسر في مشط قدمه اليمنى، وفضل عليه لاعبين ذوي خبرة في الدوري المحلي مثل دييغو (31 عاماً) لاعب وسط فيردر بريمن الألماني ويوفنتوس الايطالي سابقاً والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه الحالي فلامنغو.

كما استدعى تيتي مهاجم سبور ريسيفي المخضرم دييغو سوزا (31 عاماً)، وقطبي دفاع باريس سان جيرمان تياغو سيلفا وماركينيوس ولكن الأخير وحده مرشح للعب أساسياً إلى جانب مدافع إنتر ميلان ميراندا.

وتتصدر البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط أمام مطاردتها المباشرة الأوروغواي التي تواجهها في 23 الحالي في مونتيفيديو.

وتستضيف البرازيل بعد ذلك البارغواي في 28 منه.

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي) وفيفرتون (أتلتيكو بارانايزي) وإدرسون (بنفيكا البرتغالي)

للدفاع: ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) وميراندا (إنتر ميلان الايطالي) وجيل (شاندونغ لونينغ الصيني) وداني ألفيش (يوفنتوس الإيطالي) وفاغنر (كورينثيانز) ومارسيلو (ريال مدريد الإسباني) وفيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الاسباني) وفرناندينيو (مانشستر سيتي الانكليزي) وباولينيو (غوانغجو إفرغراند الصيني) وجيوليانو (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وريناتو أوغوستو (بكين غوان الصيني) ودييغو (فلامنغو) وفيليبي كوتينيو (ليفربول الإنكليزي) وويليان (تشلسي الإنكليزي).

للهجوم: نيمار (برشلونة الإسباني) ودوغلاس كوستا (ميلان الإيطالي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي) ودييغو سوزا (سبور ريسيفي).