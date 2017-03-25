تصفيات مونديال 2018 -أوروبا: سويسرا تسير بثبات نحو النهائيات

خطا المنتخب السويسري خطوة هامة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم للمرّة الرابعة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه، بتحقيقه فوزه الخامس توالياً في منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى روسيا 2018 وجاء على حساب لاتفيا 1-صفر السبت في جنيف.

ويدين فريق المدرب فلاديمير بتكوفيتش بفوزه الخامس إلى مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوسيب درميتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية بعد دقيقتين على دخوله بدلاً من جيلسون فرنانديز (66).

ورفع "ناتي"، وهو لقب المنتخب السويسري، رصيده إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن البرتغال بطلة أوروبا التي تلعب لاحقاً مع المجر (7 نقاط).

وفي المقابل تجمد رصيد لاتفيا عند 3 نقاط في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف جزر فارو التي تعادلت السبت سلبا مع مضيفتها أندورا متذيلة الترتيب (دون نقاط).

وستكون سويسرا التي استهلت مشوارها في التصفيات بالفوز على البرتغال 2-صفر، مرشحة لتحقيق فوز سادس على التوالي عندما تحل ضيفة على جزر فارو في الجولة السادسة المقررة في التاسع من حزيران/يونيو والتي تلتقي فيها البرتغال مع مضيفتها لاتفيا، وأندورا مع المجر.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.