تصفيات مونديال 2018 - أميركا لمواصلة صحوتها

وتعوّل الولايات المتحدة على المعنويات المرتفعة للاعبيها بعد الفوز الكاسح الذي حققته الجمعة على هندوراس 6-صفر بفضل النجم الصاعد كريستيان بوليسيتش والمخضرم كلينت ديمبسي الذي سجل ثلاثية في أول مباراة له بعد تعافيه من أزمة قلبية أرغمته على الابتعاد عن الملاعب ستة أشهر.

وجاء هذا الفوز الأكبر على الإطلاق للولايات المتحدة في الدور الخامس الحاسم لتصفيات الكونكاكاف، بعد هزيمتين على التوالي أمام المكسيك (1-2) وكوستاريكا (صفر-4) ما أدى الى إقالة المدرب الألماني يورغن كلينسمان وإعادة بروس أرينا.

وما يهم في الفوز الذي تحقق الجمعة ليس النتيجة بل الطريقة التي لعب بها المنتخب الأميركي، ما يعطي الأمل بأن يتواجد في نهائيات كأس العالم.

ويحتل رجال أرينا بنقاطهم الثلاث المركز الرابع المؤهل إلى الملحق القاري ضد الفائز بين صاحبي المركز الثالث في مجموعتي آسيا، لكن لا تفصلهم سوى نقطة واحدة عن خضمتهم المقبلة بنما الثالثة.

وأبدع بوليسيتش بدور صانع الألعاب خلف ثنائي الهجوم ديمبسي وجوزي ألتيدور، واستحق عن جدارة ارتداء القميص رقم 10، ما دفع المدرب ارينا إلى القول إنّه لن يتردد بجعل هذا اللاعب المحور الهجومي للمنتخب، لا سيما أنّه برز في هذا الدور خلال المباريات التي خاضها أيضاً هذا الموسم مع فريقه دورتموند.

وتأمل المكسيك العودة من ترينيداد وتوباغو بفوزها الثالث وتعزيز صدارتها للمجموعة.

وتملك المكسيك حالياً 7 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن كوستاريكا الثانية التي ستسعى بدورها إلى تعويض خسارتها أمام المكسيك (صفر-2)، عندما تحلّ ضيفة على هندوراس صاحبة المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضاً وبفارق الأهداف خلف الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو.