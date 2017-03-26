تصفيات كأس العالم - بولندا تعزّز صدارتها للمجموعة الخامسة

وسجل ستيفان موغوسا (2) هدف مونتينيغرو، وروبرت ليفاندوفسكي (40) ولوكاس بيتشيك (81) هدفي بولندا.

لحساب المجموعة ذاتها، تعادلت رومانيا مع ضيفتها الدنمارك دون أهداف، وفازالمنتخب الأرميني على ضيفه الكازاخستاني بثنائية نظيفة في يريفان.

وسجل هنريك مخيتاريان (73) وأراس أوزبيليز (75) الهدفين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لأرمينيا بعد 3 هزائم متتالية، وذلك بعدما أن تغلبت على مونتينيغرو في الجولة الماضية.

رفعت بولندا رصيدها إلى 13 نقطة وعززت صدارتها، بفارق 6 نقاط عن مونتينيغرو التي تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الدنمارك الثالثة، فيما يحتل المنتخب الروماني المركز الرابع بفارق الأهداف عن أرمينيا الخامسة، ويتذيل منتخب كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي تتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.