تصفيات كأس العالم: ايطاليا في المستوى الاول للملحق الأوروبي والخطر الاكبر من السويد

قرعة الملحق الاوروبي ضمن تصفيات كأس العالم السويد اخطر الاحتمالات على ايطاليا

جمهورية ايرلندا اضعف المنتخبات نظرياً واحصائياً

وسيواجه منتخب ايطاليا في قرعة الملحق إلى جانب كل منتخب مصنف في المستوى الاول معه، أحد المنتخبات الأربعة الأخرى وهي: ايرلندا الشمالية، السويد، جمهورية ايرلندا واليونان، وذلك في عملية سحب القرعة التي تقام الثلاثاء في مدينة زوريخ السويسرية.

وسيعتمد هذا التصنيف ايضا لمراسم قرعة مونديال روسيا (14 حزيران/يونيو - 15 تموز/يوليو 2018)، والمقررة في الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل في موسكو.

وبالاضافة الى روسيا الدولية المضيفة، ستكون منتخبات المانيا (حاملة اللقب)، البرازيل، البرتغال، الارجنتين، بلجيكا، بولندا وفرنسا في المستوى الاول في قرعة كأس العالم.

وبالتالي ستحاول هذه المنتخبات تفادي منتخبات عريقة ايضا تأهلت الى العرس الكروي وهي اسبانيا، انكلترا والاوروغواي ستكون في المستوى الثاني، وربما ايطاليا في حال نجاحها في اجتياز الملحق.

وتقام مباريات الملحق الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.