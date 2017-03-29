تصفيات كأس العالم: المكسيك تواصل الريادة

وتجاوزت المكسيك عقبة مضيفتها ترينيداد وتوباغو 1-0 في الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا.

ووقع دييغو رييس على هدف اللقاء الوحيد (58)، لترفع المكسيك رصيدها إلى 10 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد المضيف عند ثلاث نقاط.

وتجاوزت هندوراس هزيمتها القاسية من أميركا 6-0 في المرحلة الفائتة وتعادلت مع ضيفتها كوستاريكا 1-1.

وافتتح لوزانو التسجيل لأصحاب الأرض (35) وعدّل واستون لكوستاريكا (68).

وصار رصيد هندوراس أربع نقاط وكوستاريكا سبع نقاط في المركز الثاني.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى إلى كأس العالم، في الوقت الذي يضطر به المنتخب صاحب المركز الرابع لخوض ملحق مؤهل للمونديال.

وتعادلت بنما مع ضيفتها أميركا 1-1.

سجل لمنتخب أميركا ديمبسي أولاً (39) وعدّل غوميز (43)، فصار رصيد أميركا أربع نقاط وبنما خمس نقاط.