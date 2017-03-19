تصفيات كأس العالم: الإمارات تسابق الزمن لعلاج ثلاثي مصاب

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الياباني يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

إصابة هذا الثلاثي المهم أصبحت صداعاً في رأس مدرب المنتخب مهدي علي الذي يحاول مع الجهاز الطبي للمنتخب تأهيل اللاعبين بالشكل المناسب قبل خوض لقاء الخميس الذي يعتبر في غاية الأهمية حيث يتساوى المنتخب الإماراتي في رصيد النقاط مع أستراليا برصيد تسع نقاط في المركز الثالث ويسبقهما اليابان والسعودية ولكل منهما عشر نقاط.

ونقل المنتخب الإماراتي تدريباته إلى مدينة العين استعداد لمواجهة اليابان على استاد هزاع بن زايد، ثم يسافر الفريق بعدها لمواجهة منتخب استراليا يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار/مارس الجاري.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي 25 لاعباً لخوض المباراتين وهم: ماجد ناصر، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، وأحمد خليل، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، طارق أحمد، سالم صالح، علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، خلفان مبارك، خالد عيسى، مهند العنزي، حسن إبراهيم، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن.

ويؤدي المنتخب الياباني اليوم الأحد تدريباته على استاد خليفة بن زايد ثم يتدرب على استاد هزاع بن زايد الأربعاء قبل خوض مباراة الخميس.

من جانبه أكد عدنان الطلياني مشرف المنتخب الإماراتي في تصريحات صحفية على أهمية تحقيق منتخب بلاده للفوز قائلاً:" تركيز كبير حالياً بين صفوف المنتخب، وهناك إدراك من جميع اللاعبين على قوة المباراة وخطورتها، وأن الهدف من المباراة سيكون البحث عن الفوز للمنتخب الإماراتي لكي تستمر طموحاتنا في السير قدما نحو روسيا 2018".