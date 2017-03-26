تصفيات كأس العالم – أوروبا: أبطال العالم بلا هوادة

وسجل ديميتري نازاروف (31) هدف أذربيجان، وآندريه شورله (19 و80) وتوماس مولر (36) وماريو غوميز (45) أهداف ألمانيا.

واستمرت ألمانيا في تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات وحققت فوزها الخامس على التوالي رافعة رصيدها إلى 15 نقطة في الصدارة واقتربت كثيراً من ضمان مقعد لها في المونديال للمرة التاسعة عشرة من أصل 21 نسخة وبالتالي الدفاع عن اللقب الذي أحرزته قبل 3 أعوام في البرازيل.

ولم يجد المدرب يواخيم لوف الذي حقق فوزه الـ97 على رأس الإدارة الفنية للمانشافت، أي صعوبة في تحقيق فوزها الخامس على التوالي أيضاً في 5 مواجهات جمعتها بأذربيجان،

وواصلت تشيكيا صحوتها بفوزها الكاسح على مضيفتها سان مارينو 6-0 على الملعب الأولمبي في سيرافال.

وحسمت تشيكيا النتيجة في الدقائق الـ25 الأولى بتسجيلها برباعية تناوب على تسجيلها انطونين باراك (17 و23) وفلاديمير داريدا (19) وتيودور جبريسيلاسي (25)، قبل ان يضيف ميكايل كرمنتشيك الخامس (42) الأهداف.

وعززت تشيكيا تقدمها بهدف واحد في الشوط الثاني حمل توقيع داريدا من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وهو الفوز الثاني على التوالي لتشيكيا التي استغلت خسارة أذربيجان وانتزعت منها المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة امامها وايرلندا الشمالية التي تستضيف النرويج لاحقاً، فيما منيت سان مارينو بالخسارة الخامسة على التوالي وبقيت في المركز الاخير من دون رصيد.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الاوروبية اضافة إلى روسيا المضيفة.