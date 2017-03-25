تصفيات كأس العالم - أوروبا: ثبات فرنسي وفشل هولندي

بعد خروج حارس لوكسمبورغ انطوني موريس مصاباً (21)، افتتحت فرنسا التسجيل عبر أوليفييه جيرو (28).

لكن لوكسمبورغ التي تحتل المرتبة الأخيرة في المجموعة بنقطة واحدة؛ فاجأت الضيوف وعادلت بركلة جزاء لأوريليان جواكيم (34). وهذا أول هدف للوكسمبورغ في مرمى فرنسا في سبع مباريات في تصفيات كأس العالم منذ 1965.

ورد الديوك التحية من النقطة عينها عبر مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني انطوان غريزمان قبل الاستراحة (37).

وفي الشوط الثاني، حقق جيرو الثنائية برأسية بعد عرضية من مندي (77)، رافعاً رصيده إلى 23 هدفا دولياً في المركز العاشر للهدافين التاريخيين.

في المجموعة الأولى أيضاً، تعقدت آمال هولندا، وصيفة 2010 وثالثة 2014، بالتأهل للمرة الحادية عشرة في تاريخها، بعد سقوطها خارج ملعبها أمام بلغاريا بهدفين دون رد.

وأنزلت بلغاريا (9 نقاط) هولندا عن المركز الثالث (7 نقاط)، فيما احتفظت فرنسا (13 نقطة) بالصدارة وبفارق 3 نقاط عن السويد الثانية (10 نقاط) التي سحقت ضيفتها بيلاروسيا 4-0.

وعززت السويد حظوظها ببلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 2006 بفوزها الكبير على ضيفتها بيلاروسيا خامسة الترتيب برباعية نظيفة سجلها اميل فورسبرغ (19 من ركلة جزاء و49) وماركوس بيرغ (57) وايزاك ثالين (78).

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب المركز الأول في كل من المجموعات التسع، فيما يلعب أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثاني الملحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات ليصبح المجموع العام 13 منتخباً من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا المضيفة.