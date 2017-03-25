تصفيات كأس العالم - أميركا تستعيد توازنها

وخسرت أميركا أول مباراتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) وعينت المخضرم بروس أرينا قبل أن تقدم عرضاً رائعاً وتذيق هندوراس خسارتها الثامنة على التوالي في ملاعب الولايات المتحدة.

وتقدم سيباستيان ليتجيت بهدف لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق في المباراة الأولى لهذا اللاعب الشاب في التصفيات وعقب متابعة تسديدة من بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند.

وحاولت هندوراس إدراك التعادل لكن أميركا ضاعفت التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية من القائد مايكل برادلي.

وأثبت ديمبسي نفسه بعد العودة لتشكيلة أميركا بعد غياب عام واحد بسبب مشكلات بالقلب وجعل النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق أخرى وعقب تمريرة متقنة من زميله المتألق بوليسيتش.

وسجل لاعب دورتموند بنفسه الهدف الرابع بعد لحظات من بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة قوية وبعد ثلاث دقائق صنع الهدف الخامس لزميله ديمبسي.

وأكمل ديمبسي الثلاثية لتصبح النتيجة 6-صفر بعد مرور 54 دقيقة فقط عندما نفذ ركلة حرة ببراعة من حوالي 25 متراً.

وحصدت أميركا أول ثلاث نقاط في هذه التصفيات وغادرت المركز الأخير بالمجموعة وبفارق الأهداف.

وتتصدر المكسيك المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات إثر انتصارها على كوستاريكا 2-0 لتتقدم بفارق نقطة واحدة عن كوستاريكا وثلاث نقاط عن بنما الخاسرة من ترينيداد وتوباغو 1-0.

وتملك أميركا وترينيداد وتوباغو وهندوراس ثلاث نقاط لكل منتخب.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة لكأس العالم ويلعب صاحب المركز الرابع مع منتخب من الاتحاد الآسيوي على بطاقة الظهور في روسيا.