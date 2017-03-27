تصفيات كأس العالم - آسيا: فوساتي يعد قطر بالأفضل

وتحتل قطر المرتبة الأخيرة في المجموعة الأولى في التصفيات بعدما نالت أربع نقاط فقط من ست مباريات قبل أن تحل ضيفة على أوزبكستان صاحبة المركز الثالث برصيد تسع نقاط بينما تملك سوريا ثماني نقاط في المركز الرابع.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 14 نقطة وتليها كوريا الجنوبية بعشر نقاط مع تبقي أربع جولات على نهاية التصفيات.



ويتأهل أول منتخبين من كلا المجموعتين للنهائيات مباشرة ويلعب صاحبا المركز الثالث معاً ويتأهل الفائز منهما لمواجهة منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في روسيا العام المقبل.

وقال فوساتي الذي أقر بصعوبة التأهل لكأس العالم بعد الخسارة 1-0 من إيران في الدوحة يوم الخميس الماضي "كل مباراة لها ظروف مختلفة وسنعمل على كتابة صفحة ايجابية جديدة للكرة القطرية من خلال هذه المباراة".



وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد القطري للعبة اليوم الاثنين "سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز لكن لابد من توخي الحذر فمنتخب أوزبكستان خطير جداً في الضربات الثابتة".

وخسرت أوزبكستان 1-0 من سوريا في الجولة الماضية لكن فوساتي لم يعتبر النتيجة مفاجئة.

وتابع المدرب القادم من الأوروغواي "المستويات متقاربة جداً في المجموعة وهو ما يزيد صعوبتها. سجلت إيران خمسة أهداف فقط لكنها في الصدارة بسبب قوة دفاعها".