تصفيات المونديال: لوكاكو يُنقذ بلجيكا من السقوط أمام اليونان

رغم سقوط المنتخب البلجيكي في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره أمام اليونان (1-1) استمر الفريق في صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام القادم في روسيا.

ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، أقيمت المباراة السبت على ملعب الملك بودوان في بروكسل، وتقدم المنتخب اليوناني بهدف مباغت عبر كوستاس ميتروغلوو في الدقيقة 46 قبل أن يتعادل روميلو لوكاكو لبلجيكا في الدقيقة 89.

وضمن المجموعة ذاتها اكتسح المنتخب البوسني ضيفه منتخب جبل طارق حديث العهد بالتصفيات الأوروبية بخمسة أهداف دون رد، تناوب على تسجيلها كل من فيداد إيبيسفيتش في الدقيقتين 4 و43 وأفديجا فرسالجيفيتش في الدقيقة 52، إضافة إلى أدين فيسكا في الدقيقة 56 وأرمين بيساكسيتش في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وشهدت المجموعة أيضاً تعادلاً سلبياً بين قبرص وإستونيا.

بذلك تتصدر بلجيكا ترتيب فرق المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة تليها اليونان برصيد 11 نقطة فيما تحل البوسنة في المركز الثالث بعشر نقاط مقابل 4 نقاط لقبرص وإستونيا ويأتي منتخب جبل طارق في المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.