تأجيل مباراة كوستاريكا وهندوراس بسبب الأمطار

وأرجئت المباراة إلى السبت بعدما أعلنت الحكومة حالة طوارئ في البلاد وأقفلت المدارس والمحال بسبب العاصفة التي تسببت بمقتل 22 شخصاً حتى الآن في أميركا الوسطى في طريقها إلى المكسيك مع احتمال أن تضرب الأراضي الأميركية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى كانكون في المكسيك الجمعة.



وتحتل كوستاريكا المركز الثاني في الدور الحاسم من تصفيات الكونكاكاف وبإمكانها أن تضمن مقعدها في نهائيات مونديال روسيا في حال تعادلها أو فوزها على هندوراس الخامسة، قبل أن تختتم التصفيات الأربعاء ضد مضيفتها بنما.

وتتصدر المكسيك التي ضمنت أولى بطاقات التأهل المباشر إلى مونديال روسيا 2018 الترتيب برصيد 18 نقطة، مقابل 15 نقطة لكوستاريكا التي ضمنت خوض الملحق على أقل تقدير، و10 نقاط لبنما الثالثة، وتأتي الولايات المتحدة رابعة ولها 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام هندوراس الخامسة، وتتذيل هندوراس الترتيب برصيد 3 نقاط.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في منطقة الكونكاكاف مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية (سوريا أو أستراليا).

ويحتاج المنتخب الأميركي إلى الفوز السبت (فجر الجمعة بتوقيت غرينيتش) على بنما ثم على مضيفته ترينيداد وتوباغو في الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل للتأهل مباشرة إلى النهائيات وعدم ترك مصيره للملحق.

وتلعب المكسيك السبت مباراة هامشية مع ضيفتها ترينيداد وتوباغو التي خرجت من حسابات التأهل المباشر أو عبر الملحق.

