بيبي وموتينيو يعودان إلى صفوف البرتغال

عاد لاعب وسط موناكو الفرنسي جواو موتينيو ومدافع ريال مدريد الإسباني بيبي إلى صفوف البرتغال المدعوة لمواجهة المجر في 25 آذار/مارس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة.

ويقود التشكيلة التي تضم 25 لاعباً، نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي سجّل 7 أهداف في 3 مباريات في التصفيات حتى الآن، فيما سيغيب جناح فالنسيا الإسباني لويس ناني ولاعب وسط سبورتينغ لشبونة أدريان سيلفا بسبب الإصابة.

وبعد استضافة المجر على ملعب "النور" في لشبونة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، تخوض البرتغال مباراة ودية بعدها بثلاثة أيام مع السويد في ماديرا مسقط رأس رونالدو.

وتحتل البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية وخسارة وحيدة كانت في الجولة الأولى أمام سويسرا المتصدرة بالعلامة الكاملة في 4 مراحل.



وفيما يلي تشكيلة اللاعبين المدعوين:

لحراسة المرمى: روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة) وأنتوني لوبيش (ليون الفرنسي) ومارافونا (براغا)

للدفاع: نيلسون سيميدو وأليزو (بنفيكا) وجواو كانسيلو (فالنسيا الإسباني) وسيدريك سواريش وجوزيه فونتي (ساوثهامبتون الإنكليزي) وبيبي (ريال مدريد الإسباني) ورافاييل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) وبرونو ألفيش (كالياري الإيطالي) ولويس نيتو (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)

للوسط: ويليام كارفاليو (سبورتينغ لشبونة) وأندريه غوميش (برشلونة الإسباني) ودانيلو بيريرا (بورتو) وجواو ماريو (إنتر ميلان الإيطالي) وجواو موتينيو (موناكو الفرنسي) وريناتو سانشيز (بايرن ميونيخ الألماني) وبيتزي (بنفيكا)

للهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني) وأندريه سيلفا (بورتو) وبرناردو سيلفا (موناكو الفرنسي) وإيدير (ليل الفرنسي) وجيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة) وريكاردو كواريزما (بشيكتاش التركي).