بوفون يخوض المباراة الـ 1000 في مسيرته

وبدأ الحارس الأسطوري بوفون (39 عاماً) مسيرته عام 1995 وهو في السابعة عشرة من عمره مع نادي بارما ليصبح مع مرور الأعوام أحد أفضل حراس المرمى التاريخيين في إيطاليا والعالم.

وقال بوفون في مؤتمر صحافي: "إنها نهاية عظيمة، والشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله بكل تأكيد هو أنه لن تكون هناك 1000 مباراة أخرى".

وخاض بوفون 220 مباراة مع ناديه الأول، و612 مع يوفنتوس حتى الآن ولا يزال مستمراً معه. وستكون مباراة الجمعة ضد ألبانيا الدولية الـ168 لبوفون ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1000 مباراة.

وإذا ما تأهلت إيطاليا التي تتصدر المجموعة السابعة مع إسبانيا (10 نقاط من أربع مباريات لكل منهما) إلى مونديال 2018، سيخوض بوفون نهائيات كأس العالم للمرّة السادسة.

ورداً على سؤال عما يعتزم القيام به بعد ذلك، قال: "سيكون علي التفكير بذلك بعناية، وأشعر بما يجب أن يحدث وما يجب أن لا يحدث".