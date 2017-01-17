باوزا: "من السهل السيطرة على ميسي"

وقال باوزا:"الجميع قالوا لي أنّه من الصعب قيادته ولكن الأمر يبدو لي سهلاً لأنه شخص بسيط للغاية، إنّه يتفهم طريقة اللعب بشكل جيد جداً ونتفق على المراكز المناسبة داخل الملعب، التي يشعر فيها بالراحة".

وأضاف: "ميسي لاعب عندما يشعر بالراحة تظهر كلّ إمكانياته، ويتقد ذهنه بشكل كبير ويبدأ في مساعدة الفريق كله"، وتابع: "إلى كل هذا يجب إضافة تخلصه من متاعبه في الفخذ، أراه في كلّ مرة أفضل من الناحية البدنية، إنّه ينهي المباريات الآن بشكل أفضل، استعاد سرعته، كان هذا الأمر (الإصابة) مقلقاً لنا جميعا، الآن يستعيد مستواه، الذي لا يمكن الوصول إليه".

ويرى باوزا أنّ المباراة الأصعب للمنتخب الأرجنتيني في الفترة القادمة هي مباراته أمام منتخب تشيلي في 22 أذار/مارس المقبل.

وتابع باوزا قائلاً: "أعتقد أنه إذا فزنا بالمباريات الثلاث، التي سنستضيفها على أرضنا، فإننا سنتأهل، علينا أن نفوز على تشيلي، التي تعد منافساً مباشراً لنا، سيكون الأمر صعباً، ولكننا سنتأهل، هذا هو هدفنا الأول وسنحققه، لأنني رأيت الفريق ينتفض بعد الهزيمة أمام البرازيل، لقد اتخذنا خطوة بعدها إلى الأمام ولم يكن ذلك سهلاً".

ويستعد باوزا خلال الأسابيع المقبلة لاختيار اللاعبين، الذين سينضمون لقائمة منتخب بلاده، لخوض المباراتين المقبلتين أمام تشيلي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ثم بوليفيا في لا باز.

وفي ظل ايقاف اللاعب راميرو فونيس موري وإصابة ماتيو موساشيو، وحصول 14 لاعباً آخرين على البطاقة الصفراء، كشف باوزا أنّه يفكر في إمكانية ضم كل من ماتياس كاروزو وازيكيل غاراي وجوناثان مايدانا.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بمواطنيه سيرخيو أغويرو وباولو ديبالا، كما دافع في الوقت نفسه عن المهاجم غونزالو هيغواين أمام الانتقادات، التي توجه له في الأرجنتين.

واستطرد باوزا قائلا: "إذا فكرت فيما يقوله الناس، لن أتمكن حتى من إعداد قائمة الفريق، الثقة التي أعيرها لهيغواين هي الأهم وليس ما يقوله الآخرون، لأنني أنا من يستدعيه، هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لي".

ووجه باوزا خلال حديثه إنذاراً أخيراً للحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، سيرخيو روميرو، الذي بات حبيسا لمقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد الإنكليزي: "إذا كان لا يلعب مع فريقه فسيكون من الصعب أن يستمر معنا، سوف أسافر إلى إنكلترا لأرى ماذا سيفعل في هذا الموضوع، لقد قال لي أنّ المدرب سيمنحه فرصا، ولكنه لم يحظ بالكثير منها".

وتتربع البرازيل على صدارة ترتيب تصفيات القارة الأميركية الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018 برصيد 27 نقطة، فيما تحتل أوروغواي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، تليها الإكوادور ثم تشيلي برصيد 20 نقطة لكل منهما.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس، الذي يؤهلها لمباراة فاصلة لحسم بطاقة التأهل الأخيرة للمونديال، برصيد 19 نقطة.