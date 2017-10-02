انطلاق معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة الكونغو المرتقبة

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم اليوم الاثنين ضم الثلاثي مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ومحمد فتحي لاعب الإسماعيلي، وحسام حسن لاعب سموحة، إلى قائمة الفريق لمواجهة الكونغو الأحد المقبل في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويستضيف منتخب الفراعنة نظيره الكونغولي الأحد المقبل بإستاد برج العرب ضمن منافسات المرحلة الخامسة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وانطلق اليوم معسكر الفراعنة استعداداً للمباراة حيث عقد كوبر مؤتمراً صحفياً قبل التوجه لبرج العرب والدخول في التدريبات.

واستبعد كوبر عبد الله السعيد لاعب الأهلي في الساعات القليلة الماضية للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وكشف كوبر في المؤتمر الصحفي عن أن صالح جمعه لاعب الأهلي، سيكون بديلاً جيداً لتعويض غياب عبدالله السعيد زميله بالأهلي.

الحديث عن محمد صلاح

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن جناح الفراعنة محمد صلاح، يتعرض لضغوط كبيرة في ليفربول بسبب المنافسة الشرسة، مشيراً إلى أن المشاركة في الدوري الإنكليزي صعبة للغاية وهو سبب ظهوره في مباراة أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهذا الشكل.

وأوضح كوبر، أنه سيعقد اجتماعاً مع صلاح للوقوف على حقيقة الضغوط خلال المعسكر الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك مقومات جيدة ويسعى جهاز المنتخب إلى إعداده بشكل يحقق أهداف الفراعنة.

وأضاف أنه يسعى لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفراعنة في الماضي، موضحاً أن الجهاز الفني درس كل السلبيات ويعمل على حلها في المستقبل القريب.

وتابع كوبر، أنه يركز فقط في كيفية التعامل مع المباراة القادمة مع الكونغو، خاصة وأن تحليل أداء لاعبي الكونغو يؤكد أنهم متميزون للغاية وعلى الفراعنة الاستعداد اللازم للمباراة.

الاستمرار مع الفراعنة

وانتقل كوبر للحديث عن تعاقده مع مصر مشدداً على أنه في حال تأهل الفراعنة لكأس العالم لن يرحل وسيستمر في عمله.

وقال الأرجنتيني: "مستعد للرحيل بشرطين مطالبة الجماهير المصرية برحيلي وثانياً مطالبة مجلس إدارة اتحاد الكرة برحيلي أما بخلاف ذلك فأنا مستمر مع الفراعنة حتى نهاية المشوار ".

وكشف الأرجنتيني كوبر عن أنه من الوارد أن يدفع بـ 2 مهاجمين مع بداية مباراة المنتخب أمام الكونغو للحاجة الى التهديف بغزارة.

وشدد كوبر إن خطته أمام الكونغو لم تتضح حتى الآن، في ظل الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها المنتخب المصري حالياً.

وداعب الأرجنتيني الصحفيين في ختام المؤتمر قائلاً إنه يتناول دواء للضغط للتغلب على الضغوط التي يتعرض لها بسبب مباراة الكونغو.

وأكد كوبر، أن الضغوط الحياتية تواجه كل الأفراد ونفكر حالياً في مباراة كرة قدم وليس أي شئ آخر، في إشارات لربط المباراة ونتيجتها بالغياب عن المونديال منذ 28 عاماً.

وتكتمل صفوف الفراعنة غداً الثلاثاء بانضمام محمد صلاح ومحمد النني للمعسكر بالإسكندرية.

