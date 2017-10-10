اليونان تضمن خوض الملحق

وسجل الاهداف فاسيليوس توروسيديس (32) وكونستانتينوس ميتروغلو (61 و63) ويانيس يانيوتاس (78).

ورفعت اليونان رصيدها الى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف بلجيكا التي كانت ضامنة تأهلها، والفائزة اليوم على ضيفتها قبرص بأربعة اهداف ايضا للشقيقين هازار ادين (12 و63 من ركلة جزاء) وثورغان (52) وروميلو لوكاكو (78).

كما تقدمت اليونان بنقطتين على البوسنة التي تغلبت على مضيفتها استونيا بهدفين لعزت خيروفيتش (48 و84) مقابل هدف لايليا انطونوف (75).

وكانت اليونان رفعت حظوظها في خوض الملحق في الجولة الماضية بعد فوزها على مضيفتها قبرص 2-1، وذلك عقب خمس مباريات لم تذق فيها طعم الانتصارات (4 تعادلات وخسارة)، وخسارة البوسنة امام بلجيكا 3-4.

وانهت استونيا التصفيات برصيد 11 نقطة، مقابل 10 نقاط لقبرص، وفشل منتخب جبل طارق الذي يخوض التصفيات للمرة الاولى في احراز اي نقطة بعد ان خسر مبارياته العشر.

