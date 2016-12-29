المنتخب السعودي يعلن قائمته لمعسكر أبوظبي

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة من 28 لاعباً اختارها المدير الفني بيرت فان مارفيك لمعسكر الفريق المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ويقام معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي بين الخامس و15 من كانون الثاني/يناير المقبل، ويخوض خلاله وديتين أمام سلوفينيا وكمبوديا في العاشر و14 من الشهر نفسه، على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب السعودي التي أعلنتها الإدارة عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :

في حراسة المرمى : ياسر المسيليم ومحمد العويس ووليد عبدالله وعساف القرني.

في خط الدفاع : حسن معاذ وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي وأسامة هوساوي وأحمد عسيري ومحمد ال فتيل ومنصور الحربي وحسن كادش .

في خط الوسط : سلمان الفرج وعبدالملك الخيبري وعبدالمجيد الرويلي وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري ونواف العابد وسلمان المؤشر وفهد المولد .

وفي خط الهجوم : محمد السهلاوي ونايف هزازي وناصر الشمراني.