الملحق الأوروبي: لا مشجعين للضيوف في مواجهة كرواتيا واليونان

وأصدر الاتحاد الكرواتي بيانا جاء فيه "توصل الاتحادان الى قرار مشترك يقضي بعدم بيع بطاقات للمشجعين الزائرين" خلال المباراتين.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق في اجتماع في اثينا حضره ممثلون للشرطة، وأخذ في الاعتبار "كل عوامل الخطر والتقييم الأمني"، وتم إبلاغ الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا) والمعنيين به.

وشهدت مباريات سابقة بين المنتخبين، أعمال شغب بين مجموعات من المشجعين، ومنها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2012.

وتقام مباراة الذهاب في زغرب في 9 تشرين الثاني/نوفمبر والاياب بعده في ثلاثة أيام في بيرايوس اليونانية.

ويعرف عن مجموعات من مشجعي كرواتيا ميلها الى الشغب ورمي المقذوفات والمفرقعات وترداد الشعارات المؤيدة للنازية، بينما يعرف عن مجموعات مشجعين يونانيين علاقاتها الجيدة مع مجموعات مشجعين من صربيا، والذين تجمعهم علاقة متوترة بالكرواتيين.

وكانت كرواتيا حلت ثانية في المجموعة التاسعة، واليونان ثانية في المجموعة الثامنة.