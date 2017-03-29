القائمون على "الأخضر" يسعون للإبقاء على فان مارفيك

وقال كيال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "عقد مارفيك معنا ينتهي بختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام القادم، وإذا هبطنا للمركز الثالث في مجموعتنا بالتصفيات، فسوف يمدّد له شهران لكي يقود المنتخب في الملحق العالمي".

وتابع: "حريصون على بقاء فان مارفيك ولن نشغل أنفسنا بالعقد، لأنّ هدفنا هو الوصول إلى روسيا".

وواصل حديثه: "هدف فان مارفيك أيضاً هو الوصول للمونديال وعندما نصل إلى مرحلة المفاوضات، بلاشك الأولوية ستكون للإبقاء عليه".

واختتم كيال تصريحاته قائلاً: "عقد فان مارفيك كان ينتهي في نيسان/أبريل بالفعل ولكن تم التجديد معه إلى نهاية التصفيات".

يذكر أنّ المنتخب السعودي يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق هدف وحيد خلف منتخب اليابان المتصدر.

ويتأهل متصدر ووصيف المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلتقي صاحبي المركز الثالث في كلتا المجموعتين في مباراتين ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما للملحق العالمي، الذي سيواجه خلاله رابع تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".