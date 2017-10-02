الفيفا يغرم الاتحاد السعودي بسبب عدم الامتثال لحقوق وسائل الإعلام

واكتفى الفيفا بتوجيه الإنذار للاتحاد السعودي بسبب سلوك الجماهير خلال لقاء الأخضر ضد اليابان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وامتنع لاعبو المنتخبين السعودي والإماراتي عن الظهور عبر شبكة قنوات "beIN SPORTS" القطرية المالكة لحقوق التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

والتقى المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في إطار الجولة التاسعة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 وخسر بهدفين مقابل هدف.

وتمكن المنتخب السعودي من التأهل لكأس العالم المقرر إقامته في حزيران/يونيو المقبل بروسيا، عقب تغلبه على منتخب اليابان بهدف دون مقابل.

في سياق متصل، يستعد الأخضر حالياً لمواجهات المونديال بمعسكر إعداد داخلي في الرياض من المقرر إقامته في الفترة من 2 إلى 10 تشرين الاول/أكتوبر الجاري.