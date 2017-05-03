الفيفا يستمع لميسي عبر الفيديو !

وكان ميسي قد عوقب بالإيقاف عن المشاركة في أربع مباريات دولية بداعي توجيه إساءة لفظية للحكم خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي في أذار/مارس الماضي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وقضى ميسي الإيقاف لمباراة واحدة حتى الآن حيث غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في مواجهة نظيره البوليفي في نيسان/أبريل الماضي ضمن التصفيات، ومن المفترض أن يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة للمنتخب أمام أوروغواي وفنزويلا وبيرو، في حالة عدم تخفيف عقوبته.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أنه كان من المفترض أن يسافر نجم برشلونة إلى سويسرا لحضور الجلسة، وهو ما طالبه به كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة.

لكن تقاريراً إخبارية في إسبانيا والأرجنتين ذكرت أن ميسي قرر عدم السفر إلى سويسرا "لأسباب شخصية" وتسجيل حضوره للجلسة عبر تقنية الفيديو.