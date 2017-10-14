الفيفا يرفض احتجاج غانا ضد الحكم بينيت

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكوى المقدمة من الاتحاد الغاني ضد الحكم الجنوب أفريقي دانيال بينيت الذي أدار مباراة المنتخبين الغاني والأوغندي في الـ7من أكتوبر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وكان الاتحاد الغاني قدم طعناً إلى الفيفا على طريقة إدارة الحكم للمباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) حيث ألغى هدفاً صحيحاً للمنتخب الغاني.

ورغم هذا، أكد الفيفا أنه لن يفتح أي تحقيق بهذا الشأن.

وقضت نتيجة التعادل على الأمل المتبقي للمنتخب الغاني في التأهل للمونديال فيما انتزع المنتخب المصري بطاقة التأهل من نفس المجموعة (الخامسة) في اليوم التالي مباشرة بالفوز على ضيفه الكونغولي 2-1 في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة.

وتتأهل المنتخبات التي تتصدر المجموعات الخمس في التصفيات الأفريقية إلى النهائيات مباشرة.

وحتى الآن، تأهل منتخبا مصر ونيجيريا من القارة الأفريقية فيما ستحسم الجولة الأخيرة من التصفيات في نوفمبر المقبل بطاقات التأهل الثلاثة الأخرى من هذه القارة إلى المونديال الروسي.