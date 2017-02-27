العراق وإيران ودياً في طهران

وذكر رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود "اتفق الاتحاد العراقي مع نظيره الإيراني على إقامة مباراة ودية بين منتخبيهما في 18 المقبل في طهران".

وأضاف مسعود "المباراة تأتي في إطار برنامج الاستعداد لمواجهتي أُستراليا والسعودية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل".

ويلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الأسترالي في 23 المقبل في العاصمة الايرانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويقابل السعودية بعد خمسة أيام في جدة.

وانتهت مباراتا الذهاب بخسارة العراق أمام أستراليا 0-2 والسعودية 1-2.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام اليابان، وتأتي أستراليا في المركز الثالث (9 نقاط) بفارق الأهداف أمام الإمارات، فيما يحتل العراق المركز الخامس قبل الأخير(3 نقاط) أمام تايلاند (نقطة واحدة).