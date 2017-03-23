السهلاوي: "الفوز على تايلاند خطوة هامة للوصول إلى المونديال"

وحقق المنتخب السعودي فوزاً ثمينا 3 -صفر على مضيفه التايلاندي اليوم الخميس في الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

أضاف السهلاوي، في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: " الحمد لله، نتيجة تعادل العراق وأستراليا جاءت في صالحنا وستقربنا أكثر للمونديال ودعوات الجمهور معنا ستكون وقودنا يوم الثلاثاء القادم أمام العراق وسنحاول الفوز في هذا اللقاء بكل جدية".