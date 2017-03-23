السهلاوي: "الفوز على تايلاند خطوة هامة للوصول إلى المونديال"
أكد محمد السهلاوي، مهاجم المنتخب السعودي لكرة القدم، أن فوز منتخب بلاده على مضيفه منتخب تايلاند يقربه من التأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا عام 2018.
وحقق المنتخب السعودي فوزاً ثمينا 3 -صفر على مضيفه التايلاندي اليوم الخميس في الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ليعزز صدارته للمجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.
أضاف السهلاوي، في تصريحات إعلامية، عقب المباراة: " الحمد لله، نتيجة تعادل العراق وأستراليا جاءت في صالحنا وستقربنا أكثر للمونديال ودعوات الجمهور معنا ستكون وقودنا يوم الثلاثاء القادم أمام العراق وسنحاول الفوز في هذا اللقاء بكل جدية".