الاتحاد الأرجنتيني يستأنف عقوبة إيقاف لميسي

وتعود الحادثة إلى 24 آذار/مارس الماضي عندما فازت الأرجنتين بهدف وحيد سجله ميسي نفسه من ركلة جزاء. وقتها لم يفهم الحكم البرازيلي ما قاله ميسي بالإسبانية معبراً عن غضبه من قرار الحكم.

ولم يتلق ميسي أي إنذار وقتها ولم يشر الحكم إلى الفجوة اللغوية في تقريره.

وقال أمين عام المنتخبات الوطنية الأرجنتينية خورخي ميادوسكي في تصريح من سانتا كروز في بوليفيا حيث حط اللاعبون الأرجنتينيون الـ23 الرحال قبل التوجه إلى لاباز: "الاتحاد الأرجنتيني سيستأنف القرار كما يجب".

وأضاف "نشعر بالعجز، مندهشون. أنا غاضب، ميسي حزين، لأنه مثلنا، يرغب في اللعب، لقد سافر من أجل أن يلعب".

وابلغ الاتحاد الأرجنتيني بعقوبة الإيقاف في الوقت الذي كان فيه ميسي ورفاقه في طريقهم إلى بوليفيا لمواجهتها مساء الثلاثاء في لاباز في الجولة الرابعة عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وانعشت الأرجنتين آمالها في التأهل المباشر إلى المونديال الروسي بفوزها على تشيلي، حيث ارتقت من المركز الخامس إلى الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 8 نقاط خلف البرازيل المتصدرة ونقطة واحدة خلف الأوروغواي الثانية والتي خسرت أمام السيليساو.

واستفادت الأرجنتين من خسارة الإكوادور الثالثة سابقاً أمام البارغواي (1-2).

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقاً مع بطل أوقيانيا.