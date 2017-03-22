الإمارات تعوّل على جماهيرها في مواجهة اليابان

وستكون الإمارات، التي تتطلع للظهور في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، في حاجة لتكرار الفوز على ضيفتها اليابان للدخول بقوة في سباق المنافسة على التأهل لنهائيات روسيا العام المقبل.

وبدأت الإمارات، التي حققت فوزاً مبهراً في اليابان في بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، العودة إلى الطريق الصحيح بعد تغلبها 2-0 على العراق في مباراتها الأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات بفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي تتقاسمها السعودية مع اليابان.

وتتأخر الإمارات بفارق الأهداف وراء استراليا صاحبة المركز الثالث.

وقال علي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "الجماهير شريك رئيسي ومؤثر في مؤازرة المنتخب لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم في روسيا. هي على وعي تام بدورها في التشجيع خلال المباريات".



وأكد مدرب الإمارات استعداد فريقه للمباراة التي ستقام باستاد هزاع بن زايد في العين قائلاً "المباراة في غاية الأهمية لنا وللمنافس. نسعى للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظنا في المنافسة على انتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائيات كأس العالم.

"اللاعبون قادرون على تقديم مستوى وأداء جيد في المباريات المتبقية التي ستكون حاسمة خاصة أن حظوظ المنتخبات الأربعة متساوية".

وستخوض الإمارات مواجهة مهمة أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام استراليا في سيدني والفوز في المباراتين سيضعها في موقف قوي لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها.