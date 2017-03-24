الإصابة تبعد سمولينغ عن مباراة إنكلترا وليتوانيا

وقرر المدرب غاريث ساوثغايت الاستعانة بلاعب ميدلزبره بن غيبسون الذي سيحجز مكانه في المنتخب الإنكليزي للمرّة الأولى.

وتزيد إصابة سمولينغ من مشاكل ساوثغايت في خط الدفاع، لاسيما في ظل غياب قلب دفاع تشيلسي غاري كايهيل الذي حمل شارة القائد في المباراة الودية الأربعاء ضد ألمانيا (صفر-1)، بسبب الإيقاف.

كما يغيب المدافع فيل جونز الذي انسحب من تشكيلة المنتخب عشية المباراة ضد ألمانيا بسبب إصابة في أصبع قدمه تعرض لها خلال التمارين بعد احتكاك مع زميله في يونايتد سمولينغ.

وسبق لغيبسون (24 عاماً) أن لعب بإشراف ساوثغايت مع المنتخب الإنكليزي لما دون 21 سنة.

وتتصدر إنكلترا المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن سلوفينيا الثانية، فيما تحتل ليتوانيا المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن منتخب "الأسود الثلاثة".