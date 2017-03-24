تصفيات كأس العالم
Reuters

الإصابة تبعد سمولينغ عن مباراة إنكلترا وليتوانيا

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سيغيب مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ عن مباراة الأحد بين إنكلترا وليتوانيا في تصفيات مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة، بحسب ما أعلن الجمعة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وقرر المدرب غاريث ساوثغايت الاستعانة بلاعب ميدلزبره بن غيبسون الذي سيحجز مكانه في المنتخب الإنكليزي للمرّة الأولى.

وتزيد إصابة سمولينغ من مشاكل ساوثغايت في خط الدفاع، لاسيما في ظل غياب قلب دفاع تشيلسي غاري كايهيل الذي حمل شارة القائد في المباراة الودية الأربعاء ضد ألمانيا (صفر-1)، بسبب الإيقاف. 

كما يغيب المدافع فيل جونز الذي انسحب من تشكيلة المنتخب عشية المباراة ضد ألمانيا بسبب إصابة في أصبع قدمه تعرض لها خلال التمارين بعد احتكاك مع زميله في يونايتد سمولينغ.

وسبق لغيبسون (24 عاماً) أن لعب بإشراف ساوثغايت مع المنتخب الإنكليزي لما دون 21 سنة.

وتتصدر إنكلترا المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن سلوفينيا الثانية، فيما تحتل ليتوانيا المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن منتخب "الأسود الثلاثة".
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