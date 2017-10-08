الأزوري بحاجة لثورة تصحيح قبل المونديال

وتعرض المنتخب الإيطالي لهتافات استهجان أثناء مغادرته أرض الملعب بعد التعادل على أرضه مع مقدونيا (1-1) مساء الجمعة، لكن الازوري ضمن المركز الثاني في المجموعة السابعة ليتأهل للمشاركة في الملحق الفاصل المؤهل للمونديال أمام منتخب أخر من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأوروبية.

المنتخب الإيطالي الفائز بلقب كأس العالم أربع مرات من قبل يحتل المركز الثاني في قائمة المنتخبات الثمانية أصحاب المركز الثاني، حيث سيتم استبعاد فريق واحد مع المجموعات التسع مع نهاية مشوار التصفيات بعد غد الثلاثاء.

منتخب إيطاليا الذي لم يشارك في نسخة 1930 من المونديال، غاب عن نسخة واحدة فقط في كأس العالم وذلك في عام 1958.

وقال الحارس والقائد جيانلويجي بوفون "نحتاج إلى نقطة تحول نفسية".

وبدا المدرب جيان بييرو فينتورا محبطا بعد التعادل مع مقدونيا في تورينو، بسبب الأخطاء الفادحة للمدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بجانب العرض الباهت من الوافدين الجدد روبرتو جاليارديني وبريان كريستانتي وسيموني فيردي.

وقال فينتورا "ينتظرنا الكثير في البانيا قبل الملحق الفاصل، علينا أن نذهب إلى هناك والظهور بمستوانا المعهود".

وأضاف "في الوقت ذاته اتمنى أن يعود الأربعة أو خمسة الذين غابوا عنا مؤخراً، خلال المباراة المقبلة وأن يحصل بعض اللاعبين على فترات مشاركة أكبر مع أنديتهم".

ويفتقد المنتخب الإيطالي خلال مباراة غدا الاثنين كل من ماركو فيراتي والمخضرم دانيلي دي روسي بجانب اندريا بيلوتي، كما يغيب اندريا بارزالي بعد أن تم استبداله أمام مقدونيا بسبب الإصابة بشد في العضلات.

ومن جانبه خسر منتخب البانيا أمام نظيره الاسباني متصدر المجموعة 0-3 ويسعى الفريق لتقديم عرض شيق أمام إيطاليا لمصالحة جماهيره.

ويتولى كريستيان بانوتشي الذي شارك في 57 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، تدريب الفريق الالباني، حيث حل في تموز/يوليو الماضي مكان مواطنه جياني دي بياسي الذي رحل لتدريب الافيس الاسباني بعد ستة أعوام قضاها مع الفريق الالباني.

ويأمل بوفون أن تنتهي المسيرة المحبطة التي بدأت بالهزيمة أمام اسبانيا 0-3 وشهدت الفوز بشق الانفس على اسرائيل، قبل التعادل مع مقدونيا.

وقال بوفون (39 عاما) "لم يكن الأداء حماسياً، اعتقد أن الهزيمة أمام اسبانيا أثرت في ثقتنا بأنفسنا".

وأضاف "اعتقدنا أننا أفضل مما نحن عليه حتى فوزنا (1-0) لم يغير من الأمر شيء، والتعادل مدد الدائرة التي ينبغي علينا الخروج منها من خلال الفخر والاصرار والاحساس بالمسؤولية".

وقال جورجيو كيليني زميل بوفون في يوفنتوس وصاحب الهدف أمام مقدونيا إنه يتوقع أن يتحسن الأداء من خلال العمل الشاق، وإنه "كان ينبغي علينا التحكم في المباراة بشكل أفضل وأن نكون أكثر حذراً، كنا في حاجة إلى النقاط الثلاث الهامة، نشعر بإحباط حقيقي، علينا أن نواصل العمل من خلال شخصياتنا وإيماننا".

