الأرجنتيني غييرمو يستقيل من تدريب المنتخب البوليفي

وأكد مصدر بالاتحاد البوليفي للعبة لوكالة الأنباء الألمانية أن هويوس قدم استقالته رسميا إلى ماركو بيريدو النائب الأول لرئيس الاتحاد البوليفي وذلك خلال جلسة جمعتهما في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس.

وتلقى هويوس، الذي زار سانتياغو عاصمة تشيلي الأسبوع الماضي، عرضا بتدريب أونيفرسيداد مقابل 600 ألف دولار أميركي سنويا، حسبما أوضحت صحيفة "إل ديبير" على موقعها الإلكتروني.

وأشارت صحيفة "لا رازيون" إلى أن المفاوضات مع هويوس، الذي تولى تدريب منتخب بوليفيا في آب/أغسطس الماضي، لم تواجه أي صعوبات في ظل عدم وجود أي بند جزائي في عقده مع الاتحاد البوليفي.

وعمل هويوس (53 عاماً) من قبل مدربا لفريق بوليفار كما عمل بالتدريب في كل من كولومبيا واليونان.

كما سبق له العمل في قطاع الناشئين والشباب بنادي برشلونة الإسباني حيث ارتبط وقتها بعلاقة طيبة للغاية مع مواطنه ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة.

ويبدو أن هويوس لم يتردد كثيرا في قبول تدريب أونيفرسيداد خاصة وأن فرصة المنتخب البوليفي تبدو صعبة للغاية في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل من قارة أميركا الجنوبية إلى كأس العالم 2018.