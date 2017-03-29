احتفال شعبي في بوليفيا بالفوز على الأرجنتيني

احتفل أنصار المنتخب البوليفي لكرة القدم والصحافة الرياضية في بوليفيا اليوم الأربعاء بالفوز الغالي للفريق على ضيفه الأرجنتيني 2-صفر مساء أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وأعرب المشجعون والنقاد الرياضيون عن تأييدهم لعمل المدرب ماوريسيو سوريا المدرب الجديد للفريق.

وذكرت صحيفة "باجينا سييتي" في عنوانها اليوم : "تركناهم بلا هواء" كما نشرت الصحيفة صورة للمهاجم مارسيلو مارتينز الذي سجل الهدف الثاني للفريق في هذه المباراة.

وأضافت الصحيفة : "الصبر كان الوسيلة الذي اعتمد عليها المنتخب البوليفي في الشوط الأول من المباراة" وأشادت بطريقة لعب المنتخب البوليفي التي جعلت المواجهة في غاية الصعوبة على الضيوف.

وأعادت البرامج التلفزيونية في بوليفيا اليوم هدفي خوان كارلوس آرسي ومارسيلو مارتينز في مباراة الأمس.

وذكرت صحيفة "لا رازون" : "المنتخب الأرجنتيني كان صلداً وقوياً" ولكن هجوم الفريق لم يكن بالفعالية الكافية في مواجهة الأداء المتماسك من المنتخب البوليفي.

وحرص الرئيس البوليفي إيفو موراليس على تهنئة المدرب ماوريسيو سوريا وباقي أعضاء الفريق بعد هذا الفوز الثمين.

وكان موراليس، المعروف بولعه لكرة القدم، ونائبه ألفارو غارسيا لينيرا ضمن الحاضرين في مدرجات الاستاد خلال المباراة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وقال موراليس: "انتصار عظيم لمنتخبنا. لعب الفريق بشكل قوي للغاية وبحماس شديد. أشكركم على إسعاد الشعب البوليفي".

وذكرت صحيفة "إل ديبير" : "المنتخب البوليفي أعاد الاحترام والتقدير لفريقه في المباريات التي يخوضها على ملعبه وعاد لتذوق الانتصارات".