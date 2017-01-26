إيكاردي تحت أنظار باوزا

وقال باوزا في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" التليفزيونية: "أراقب إيكاردي عن كثب، وهو يعرف هذا".

ورغم ذلك، أكد باوزا أن المهاجم الرئيسي للمنتخب الأرجنتيني هو غونزالو هيغواين، هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، يليه لوكاس براتو، نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي..

ولم يلعب إيكاردي بين صفوف المنتخب الأرجنتيني سوى لدقائق قليلة، رغم أنه أحد نجوم الكرة الإيطالية.

وانضم إيكاردي للمنتخب الأرجنتيني في تشرين الأول/أكتوبر 2013 تحت قيادة المدير الفني اليخاندرو سابيلا، كبديل للنجم الكبير ليونيل ميسي، وذلك خلال التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.

وشارك إيكاردي آنذاك في مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي لمدة 10 دقائق.

وكشف باوزا أن هيغواين يعلم أنه المهاجم الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، وأضاف: "من لا يعجبه هيغواين فليستمر في انتقاده، ولكنه سيكون أساسياً لأن لديه الكثير ليقدمه".

واعترف المدرب الأرجنتيني أيضا أن المباراة، التي ستجمع بين منتخب بلاده ونظيره التشيلي في المرحلة المقبلة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مهمة للغاية من أجل أن يحافظ الفريق على حظوظه في التأهل.

واستطرد قائلاً: "سنختار الفريق الأفضل من أجل الفوز بالمباراة، إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا لأن تشيلي منافسنا المباشر".

وتتربع البرازيل على صدارة تصفيات المونديال في أمريكا الجنوبية برصيد 27 نقطة، تليها أوروغواي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ثم الإكوادور وتشيلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 20 نقطة لكل منهما، وأخيراً الأرجنتين في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أميركا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، فيما يحتاج صاحب المركز الخامس إلى الفوز في مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لصالحه