إيران تقترب من التأهل إلى كأس العالم

واستمرت إيران بلا هزيمة بعدما تخطت الصين في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الأولى كما حافظت على نظافة شباكها في التصفيات.

واستفاد مهدي طارمي من فشل دفاع الصين في إبعاد كرة عشوائية داخل منطقة جزاء الصين مسجلاً هدف المباراة الوحيد مع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

ورفعت إيران رصيدها في الصدارة إلى 17 نقطة بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية الثانية التي تجاوزت سوريا 1-0 اليوم أيضاً.

وهذا الانتصار الخامس الذي تحققه إيران مقابل تعادلين، بينما هي الهزيمة الرابعة للصين مقابل تعادلين وفوز، حيث توقف رصيد الأخيرة عند خمس نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.

ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى روسيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقاً من ذهاب وإياب مع ثالث المجموعة الثانية على أن يخوض الفائز في مجموع المباراتين ملحقاً مع رابع اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).