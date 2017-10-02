إنييستا سيغيب لـ10 أيام بسبب الإصابة

وقال برشلونة في بيان له: "قائد الفريق يعاني من شد في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، الفترة التقريبية لغيابه ستكون 10 أيام".

وأصيب إنييستا أمس الأحد خلال مباراة برشلونة أمام ضيفه لاس بالماس على ملعبه "كامب نو"، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3 -0.

وشارك إنييستا في المباراة في شوطها الثاني، ولكنه لم يتمكن من استكمالها، بعد أن شعر بوخز في الساق اليسرى.

وعلى ضوء هذا، لن يتمكن لاعب الوسط المخضرم من مشاركة منتخب إسبانيا في مباراتيه المقبلتين أمام ألبانيا وإسرائيل، حيث يسعى خلالهما الفريق، بقيادة مدربه الوطني جولين لوبيتيغي، لحسم بطاقة تأهله إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

مدرب أسبانيا يستعين بالشباب لتعويض غياب المخضرمين خلال تصفيات

المونديال=

ولتعويض المخضرمين؛ استدعى المدرب إسبانيا اللاعبين الفارو أورديوزولا وجوناثان فييرا واريتز ادوريز للانضمام لفريقه لتعويض غياب

المصابين داني كارفاخال واندريس إنييستا وألفارو موراتا.

وتعتبر هذه هي التجربة الأولى لكل من أودريوزولا من ريال سوسيداد وفييرا من لاس بالماس مع المنتخب الأسباني.

فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها المخضرم ادوريز (36 عاماً) منذ بطولة أمم أوروبا بفرنسا صيف 2016.