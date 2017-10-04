الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم
Reuters

إصابة بايل قد تبعده لأسبوعين

من قبل

سيغيب الويلزي غاريث بايل مهاجم ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا لكرة القدم عن الملاعب نحو أسبوعين بسبب اصابة في ربلة الساق أبعدته عن تشكيلة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب الأربعاء أن بايل يعاني من "تورم من دون تمزق في (ربلة) الساق اليسرى".

ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب بايل، مع تأكيده أنه يتابع حالته يومياً، الا أن وسائل الاعلام الاسبانية أشارت إلى أن هذه الاصابة تؤدي إلى غياب اللاعب الويلزي عن الملاعب نحو 15 يوماً.

وتأتي اصابة بايل (28 عاماً) في توقيت سيىء لمنتخب بلاده الذي يلتقي نظيريه الجورجي والايرلندي في الجولتين الأخيرتين للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان الاتحاد الويلزي للعبة أكد الثلاثاء غياب بايل عن المباراتين.

وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الرابعة مع 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صربيا المتصدرة، ونقطة عن ايرلندا الثالثة. ويأمل المنتخب الويلزي في الفوز على أرض جورجيا الجمعة، وعلى ضيفه الايرلندي الاثنين المقبل، ليضمن على الأقل المركز الثاني والمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال الروسي.

وتعرض بايل إلى الاصابة في 26 أيلول/سبتمبر في المباراة التي فاز فيها ريال على مضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 في دوري أبطال أوروبا، اذ خرج في الدقيقة 85 بعد تسجيله هدفا. وهو غاب عن المباراة ضد اسبانيول الأحد في الدوري الاسباني (2-صفر).

السابق بيكيه يقرر البقاء مع منتخب إسب
اقرأ
بيكيه يقرر البقاء مع منتخب إسبانيا
التالي لقاء أوغندا-غانا هل يكون مفتاح
اقرأ
لقاء أوغندا-غانا هل يكون مفتاح عودة مصر للمونديال؟

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات