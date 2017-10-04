إصابة بايل قد تبعده لأسبوعين

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب الأربعاء أن بايل يعاني من "تورم من دون تمزق في (ربلة) الساق اليسرى".

ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب بايل، مع تأكيده أنه يتابع حالته يومياً، الا أن وسائل الاعلام الاسبانية أشارت إلى أن هذه الاصابة تؤدي إلى غياب اللاعب الويلزي عن الملاعب نحو 15 يوماً.

وتأتي اصابة بايل (28 عاماً) في توقيت سيىء لمنتخب بلاده الذي يلتقي نظيريه الجورجي والايرلندي في الجولتين الأخيرتين للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان الاتحاد الويلزي للعبة أكد الثلاثاء غياب بايل عن المباراتين.

وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الأوروبية الرابعة مع 14 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صربيا المتصدرة، ونقطة عن ايرلندا الثالثة. ويأمل المنتخب الويلزي في الفوز على أرض جورجيا الجمعة، وعلى ضيفه الايرلندي الاثنين المقبل، ليضمن على الأقل المركز الثاني والمشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال الروسي.

وتعرض بايل إلى الاصابة في 26 أيلول/سبتمبر في المباراة التي فاز فيها ريال على مضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 في دوري أبطال أوروبا، اذ خرج في الدقيقة 85 بعد تسجيله هدفا. وهو غاب عن المباراة ضد اسبانيول الأحد في الدوري الاسباني (2-صفر).