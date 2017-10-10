إسبانيا بعد التأهل.. عمل كبير ينتظر المدرب

وفقد الماتادور الاسباني تحت قيادة مدربه جولين لوبتيغي نقطتين فقط خلال مشوار التصفيات ليحصد 28 من أصل 30 نقطة متاحة من تسعة انتصارات وتعادل وحيد جاء على ملعب المنتخب الإيطالي ضمن المجموعة السابعة، وتلقت شباك الفريق ثلاثة أهداف فقط مقابل تسجيله 36 هدفاً.

ولكن لازال هناك حاجة لتعثر الفرق الأخرى من أجل حسم الفريق الإسباني مقعده على رأس إحدى المجموعات خلال القرعة التي ستجرى في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال لوبتيغي بعد الفوز على إسرائيل 1 -0 في الجولة الأخيرة من التصفيات أمس الاثنين، "في نهائيات كأس العالم هناك الكثير من الفرق الجيدة للغاية، متأكد من أننا سنقع في مجموعة صعبة للغاية بصرف النظر عن وضعنا على رأس مجموعة من عدمه".

وأضاف "سجلنا مسيرة مذهلة في التصفيات، فارق الأهداف رائع، سننتظر لنرى نتائج الملحق الفاصل لنرى إذا ما كنا سنقع على رأس مجموعة".

وأشار "بالتأكيد إذا تم منحي حق الاختيار فإنني سأفضل أن نكون على رأس مجموعة لكن بصرف النظر عن ذلك فأنا واثق من أننا سنقع في مجموعة قمة، وسيكون علينا أن نخوض كل مباراة كما لو كانت نهائي".

نقطة الحديث الأخرى بعد الفوز على اسرائيل كانت حول اللاعبين الذين يستحقون السفر مع الماتادور إلى موسكو.

وقال آسيير إياراماندي لاعب وسط ريال سوسييداد الذي سجل هدف الفوز في شباك إسرائيل فيما يتعلق باختيار اللاعبين "من الصعب الذهاب إلى روسيا".

وأضاف "كل من شارك في التصفيات لديه الفرصة، سنقاتل جميعاً من أجل الانضمام للقائمة النهائية".كما أن الحديث يمتد إلى هوية رأس الحربة في الفريق الإسباني.