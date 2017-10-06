في الجولة التاسعة اليوم الجمعة، فازت ايسلندا على مضيفتها تركيا 3-صفر، واوكرانيا على مضيفتها كوسوفو 2-صفر، وتعادلت كرواتيا مع ضيفتها فنلندا 1-1.

ورفعت ايسلندا رصيدها الى 19 نقطة وتقدمت بفارق نقطتين على كل من كرواتيا واوكرانيا، فيما توقف رصيد تركيا عند 14 نقطة وخرجت كليا من المنافسة.

وفي الجولة الاخيرة الاثنين المقبل، تلعب ايسلندا مع كوسوفو، واوكرانيا مع كرواتيا، وفنلندا مع تركيا.

في رييكا، تنازلت كرواتيا عن الصدارة وفرطت بفوز كان في متناولها بعد ان تقدمت حتى الوقت بدل الضائع.

وبعد شوط حافل بالفرص الضائعة من الجانبين، سجل ماريو ماندزوكيتس هدف التقدم والفوز لكرواتيا في الشوط الثاني بعدما تلقى كرة داخل المنطقة دفعها بقدمه اليمنى في وسط الشبكة (57).

وفي الدقيقة الاخيرة، نفذ نيكلاس مويساندر ركلة حرة وتابعها بيري سويري في قلب المرمى في غفلة من مدافعي كرواتيا مدركا التعادل (90).

وفي اسكيشهير، منيت تركيا بهزيمة نكراء وبثلاثية بيضاء على يد ايسلندا التي اصبحت حظوظها كبيرة كونها ستقابل في الجولة الاخيرة كوسوفو الضعيفة، فيما اصبحت مهمة كرواتيا اكثر صعوبة في لقاءها مع اوكرانيا.

وتقدمت ايسلندا عبر يوهان بيرغ غودمونسون (32) اثر عرضية من يون دادي بودفارسون الذي مرر كرة بالمقاس الى بيركير بيارناسون فاضاف منها الاخير الهدف الثاني (39).

وفي مستهل الشوط الثاني، قضى كاري ارناسون على ما تبقى من الامال التركية بتسجيله الهدف الثالث اثر ركنية وتمريرة رأسية قصيرة من آرون غونارسون تابعها من زاوية ضيقة في قلب المرمى (49).

في شكودير بألبانيا، تقدمت اوكرانيا بالنيران الصديقة بعد ان انتظرت ساعة كاملة حيث سجل ليارت باكارادا خطأ في مرماه (60).

واكد اندري يارمولنكو فوز اوكرانيا بالهدف الثاني بعد ركلة حرة نفذها اولكسندر كارافاييف تابعها برأسه في المرمى (87).