أنباء عن استقالة كيروش من تدريب المنتخب الإيراني

ولم يؤكد الاتحاد الإيراني للعبة هذه الأنباء، لكنه لم ينفها أيضاً ودعا مسؤولوه إلى اجتماع طارئ غداً، حسبما أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وشهد الشارع الرياضي الإيراني في الآونة الأخيرة استياء من طريقة إدارة كيروش للفريق إذ أعرب عدد من المدربين في إيران عن شكواهم من المعسكر الأخير للمنتخب الإيراني، والذي أقيم في دبي، حيث رأوا أن هذا المعسكر لم يكن ضرورياً خصوصاً وأن المباراة الودية التي كانت مقررة للفريق أمام نظيره المغربي ألغيت قبل بدء المعسكر.

كما وجهت اتهامات إلى كيروش بعدم مراعاته للأندية التي أصبحت مضطرة لإعداد فرقها لمباريات الدوري الإيراني في غياب عدد من اللاعبين.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن النقاد الرياضيين شعروا بغضب شديد تجاه كيروش الذي قرر البقاء في دبي بعد معسكر الفريق دون إبلاغ الاتحاد الإيراني بهذا.

ورغم الأزمة الداخلية، يتصدر المنتخب الإيراني مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 فيما لا يبدو مستوى أداء الفريق مقنعاً لمتابعيه.

وبدأ كيروش (63 عاماً) مسيرته في تدريب المنتخب الإيراني عام 2011 وقاد الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل ولكنه خرج من الدور الأول.