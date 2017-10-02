وحقق المنتخب الالماني ثمانية انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية، ويحتاج الى نقطة من لقائه مع مضيفته ايرلندا الشمالية في بلفاست الخميس، لضمان بلوغه المونديال الروسي السنة المقبلة.

ومع إعلان غياب فيرنر (21 عاما)، سيجد المدرب يواكيم لوف نفسه مفتقدا عنصرين أساسيين في خط الهجوم، نظرا لابتعاد المهاجم الآخر ماريو غوميز بسبب الاصابة أيضا.

وتعرض غوميز (32 عاما) لالتواء في الكاحل الشهر الماضي، بينما سيغيب فيرنر لاعب نادي لايبزيغ، بسبب مشاكل في الرقبة والعمود الفقري، بدأت ملامحها بالظهور عندما عانى من دوار في المباراة مع بشيكتاش التركي ضمن دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي.

وقال مدرب لايبزيغ رالف هاسنهوتل "الآن ليس الوقت للتفكير بشأن اللعب، علينا ببساطة التأكد من ان تيمو جاهز بدنيا"، وذلك في أعقاب غياب فيرنر عن مباراة فريقه ضد ضيفه كولن الأحد ضمن المرحلة السابعة من بطولة المانيا، والتي انتهت بفوز المضيف 2-1.

وكان لوف أكد انه لن يستدعي بدلاء لتشكيلته، ويتوقع ان يدفع بلاعب بوروسيا مونشنغلادباخ لارس ستيندل، او لاعب هوفنهايم ساندرو فاغنر، أو لاعب مانشستر سيتي الانكليزي لوروا سانيه.

ويغيب عن ألمانيا كذلك قائدها وحارس مرماها، نجم بايرن ميونيخ مانويل نوير الذي يتوقع ان يغيب عن التشكيلة حتى كانون الثاني/يناير، الى حين تعافيه من كسر في القدم.

وفي خط الوسط، يفتقد أبطال العالم الثلاثي مسعود أوزيل، سامي خضيرة وماريو غوتزه، بينما يتوقع ان يعود قلب دفاع بايرن جيروم بواتنغ الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ويرجح ان يواجه المنتخب الالماني مهمة صعبة في بلفاست، حيث لم يتلق مرمى المنتخب الايرلندي الشمالي أي هدف حتى الآن في أربع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم خاضها على أرضه.

وفي مباراة الذهاب، فازت ألمانيا بنتيجة 2-صفر في هانوفر، في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.